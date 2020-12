Skuffet over at veiprosjektet blir utsatt med flere år: – Flertallspartiene har sviktet

Nyheter

Tirsdag ble budsjettet for 2021 og økonomiplanen for inneværende fylkestingsperiode behandlet i Vestland fylkesting.Fylkestinget vedtok å utsette oppstarten av arbeidet på fylkesvei 614 Svelgen-Indrehus med flere år i forhold til vedtaket fra Sogn og Fjordane fylkesting fra 2019, som sa at arbeidet skulle starte i 2021.