Skulen er så nedsliten at tilsette og elevar får helseplagar. No har folkehelseavdelinga bestemt at skulen ikkje er godkjent lenger

At Skram skole har slite med dårleg inneklima og ein nedsliten skule har vore kjent i mange år. Rektor og tilsette har fortvilt over situasjonen. No har folkehelseavdelinga i Kinn kommune gjort vedtak om at skulen ikkje er godkjend etter forskrift om miljørettet helsevern.