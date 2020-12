Følg møtet direkte

Kva blir politikarane einige om å investere i - rådhus, badeland, ny skule eller fotballhall?

Torsdag møtest Kinn-politikarane i Florø for å kome fram til budsjett og økonomiplan for kommunen. I tillegg til budsjett står mellom anna endring av målform for Skram skole på agendaen. Her kan du følge møtet direkte frå klokka 09.00.