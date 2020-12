Lenita samlet inn 1200 underskrifter for å redde jordmortilbudet

Skuffet over responsen fra ordføreren

Lenita Brandsøy-Hatleseth fra Florø har samlet inn 1200 underskrifter for å redde jordmorfølgetjenesten i Florø. Selv om denne ser ut til å være reddet i flertallskoalisjonens budsjett er Sunniva Oldeide (R) skuffet over at ordføreren ikke viste mer interesse for initiativet.