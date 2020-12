Nyheter

Måløy Vekst har ansatt Anette Botnmark Jahre som rådgiver innen markedsføring og kommunikasjon. Anette er 26 år, opprinnelig fra Tønsberg, men bosatt i Måløy sammen med samboer, heter det i en melding fra Måløy Vekst.

Måløy Vekst er næringslivet og kommunen sitt felles organ for langsiktig samfunns- og næringsutvikling. Selskapet har som formål å fremme vekst i næringslivet og skape bolyst i kommunen. Jahre vil jobbe med stedsutvikling, reiseliv, omdømmebygging og rekruttering, og starter i jobben i midten av mars.

Jahre har en mastergrad i folkehelsevitenskap og har tidligere jobbet som folkehelsekoordinator i Giske kommune. For tiden jobber hun som miljøterapeut i psykiatrien i Stad kommune, og er treningsinstruktør på Måløy treningssenter.

Daglig leder i Måløy Vekst, Randi Humborstad, ser fram til å få en ny kollega.

– Anette har de rette personlige egenskapene som vi har lett etter når vi skulle ansette en ny rådgiver i Måløy Vekst. Anette har et sterkt samfunnsengasjement, er utadvendt og målbevisst, og bygger lett nye relasjoner. Anette har også gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og jeg er sikker på at hun vil passe godt inn i Måløy Vekst.

Jahre ser fram til å begynne i Måløy Vekst, og sier følgende:

– Jeg er veldig takknemlig for å få muligheten i Måløy vekst, og ser fram til å ta fatt på nye oppgaver og utfordringer. Jeg gleder meg til nye bekjentskaper og til å bli mer kjent med næringslivet i området. Som tilflytter ser jeg kanskje Måløy i et litt annet perspektiv, og jeg tror at min utdanningsbakgrunn og synsvinkling passer godt i arbeidet med rekruttering og omdømme.