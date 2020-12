Ein nærkontakt har også testa positivt etter nytt smittetilfelle i kommunen

Nyheter

– Aktuelle nærkontakter av dette tilfellet var i går kveld blitt kontaktet og satt i karantene. Alle nærkontakter frå det første tilfellet var testa i går, og vi ventar svar på fleire av desse i løpet av i dag, fredag. Nærkontakter av det positive tilfelle frå torsdag kveld vil bli testa fredag, skriv kommunen.

Dei har forståelse for at ein slik smittesituasjon skapar usikkerheit for mange, og minner om viktigheten av testing, også ved lette luftveissymptomer.

– Som kommuneoverlege her i Vanylven har jeg de siste månedene erfart at mange er mer bekymret for å smitte andre enn selv å bli smittet. Det er derfor viktig for meg å minne om at frykt og skam ikke blir drivende faktorer, men at vi tar godt vare på hverandre i denne tida, seier kommuneoverlege Cecilie Lillejord Oppedal.