Neste veke får kommunane utbetalt skjønnsmidlar etter ekstra koronautgifter. Sjå kva din kommune får

Alle kommunar har løpande sendt inn brev til Fylkesmannen med oversikt over kor mange utgifter ein har hatt på korona. Fylkesmannen har no fordelt ekstra skjønnsløyvingar til kommunane, og håpet er at det skal kunne utbetalast i veke 52, altså neste veke.