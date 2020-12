Har juleroen senket seg? Politiet melder om rolige tilstander på veg inn i helga

Nyheter

Vest politidistrikt melder om en relativt rolig natt i politidistriktet natt til lørdag.

– Vi har hatt ti henvendelser som går på forstyrrelse av nattero og festbråk fra private adresser. Disse er ordnet med pålegg og anmodninger, opplyser Vest politidistrikt.

Også forrige helg var av den rolige sorten i Nordfjord. Da sa innsatsleder Roger Gundersen til Fjordenes Tidende at de hadde et inntrykk av at folk tar det med ro for å sikre seg at de får en normal jul.

– Vi merker en stor forskjell nå som utestedene må stenge serveringen klokken tolv og folk må være hjemme til halv ett. I tillegg tror jeg folk har forstått alvoret. Jeg tror folk holder seg i skinnet fordi de ønsker en normal jul