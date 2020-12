Planlegg du ein ryddeaksjon i fjæra i nær framtid? No kan du søke om motivasjonsmidlar for tiltak mot marin forsøpling

Nyheter

– Motivasjonsmidlane er ei støtteordning for å motivere til aktivitet og arbeid mot marin forsøpling, der alle lag, organisasjonar, skuleklassar eller foreiningar langs kysten og i fjordstrøk av tidlegare Sogn og Fjordane kan søkje oss om midlar. Vi har enno ein del igjen av desse midlane i inneverande prosjektperiode, som vi no ynskjer å dele ut fram mot 1. mars neste år. Vi tek imot søknadar om desse motivasjonsmidlane fortløpande, og vil gjerne no ha inn masse nye søknadar frå di foreining, for tiltak både i vinter og knytt til planlagt aktivitet for neste vår, seier Johannes Bolstad.

Aktivitetane kan vere ein større ryddeaksjon over fleire dagar eller veker der heile bygda eller heile skulen er med. Motivasjonsmidlane kan også nyttast til forebyggande tiltak mot marin forsøpling. Det vil seie alle initiativ og arbeid som har som formål å hindre ny plastforureining å ende i sjøen. Det kan til dømes vere ei kampanje for å slutte med eingongsplast på skulen eller arbeidsplassen, ei haldningskampanje i bygda med fokus på sortering av avfall, eller eit film- eller musikkprosjekt om konsekvensane av plast i havet i di lokale ungdomsgruppe.

– Her er det veldig lov å sleppe kreativiteten laus, seier Bolstad.

Motivasjonsmidlane er i hovudsak tiltenkt å nyttast til faktiske utgifter og kostnader knytt til tiltak mot marin forsøpling, inklusive forebyggande tiltak. Motivasjonsmidlane kan ikkje nyttas til lønn eller administrative utgifter hos dei som søker midlar og heller ikkje til tiltak utanfor våre område. Det er heller ikkje mogleg for enkeltpersonar, familiar eller offentlege organ som kommunar å søkje på motivasjonsmidlane.

– Til slutt treng vi uansett ei plan og oversikt over kva ein ser for seg at midlane skal gå til i søknaden, frå alle som søker, og vi hjelper deg gjerne di organisasjon med søkinga, seier Bolstad.

Det er eit par krav som er sett frå Miljødirektoratet for desse midlane. Blant annet må søker vere ei av følgjande:

- Registrert i einingsregisteret; frivillige og ideelle organisasjonar

- Private verksemder (som ikkje er enkeltpersonføretak)

- Sjølvstendige kommunale/interkommunale selskap og samarbeidsorgan.

I sjølve søknaden må ein beskrive følgjande:

For ryddeaksjonar og direkte tiltak for å fjerne marin forsøpling:

1. Kort beskriving av kven som søker.

2. Kor har de tenkt å rydde?

3. Kor mange antar de vil delta?

4. Når skal ryddeaksjonen skje?

5. Kva utgifter vil de dekke med motivasjonsmidlane?

6. Kor mykje søker de om?

For forebyggande tiltak:

1. Kort beskriving av kven som søker.

2. Kven rettar tiltaket/prosjektet seg mot?

3. Kva er din ide?

4. Kva håper de å oppnå med tiltaket?

5. Kva utgifter vil de dekke med motivasjonsmidlane?

6. Kor mykje søker de om?

– Vi ønskjer no søknader både for tiltak planlagt og gjennomført i vinter, men særleg for tiltak de ønskjer å gjennomføre til våren og fram mot neste sommar. Det går altså fint an å søkje no for ei ryddeaksjon eller eit forebyggande tiltak ein ynskjer å gjennomføre i april, avsluttar Bolstad.