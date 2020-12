Tre nye positive koronatilfelle fredag. Laurdag blei 34 nye nærkontaktar testa

Nyheter

– Testresultat frå nærkontaktene som var testa torsdag er no kome, og der er tre nye positive tilfelle, opplyste kommunen fredag kveld og la til:

– Desse er no sett i isolasjon og ingen av dei er elevar ved skulen.

Én smittet førte til at 23 nå er i karantene i kommunen – Med bakgrunnen i gårdagens meldte smittetilfelle, har vi i dag brukt dagen til å få en bedre oversikt over de karantenesatte, og hvilke kommuner disse tilhører, skriver Vanylven kommune i en oppdatering om koronasituasjonen etter at det har kommet ny smitte i kommunen de siste dagene.

Kommunen arbeidde så hardt med smittesporing, ein fekk oversikt over alle nærkontakter som så blei kontakta av nokon frå kommunen. Med bakgrunn i situasjonen blei det opna for testing laurdag mellom 9 og 12. Kommunelegen bad også om at alle med luftsvegssymptom testa seg.

Resultatet var 34 testar gjennomførte laurdag, og ein ventar no på svaret.

Så langt er det fem positive prøver frå og med onsdag, i tillegg til ein positiv prøve 9. desember.

– Eg minnar om at de som er sett i karantene som nærkontaktar skal gjennomføre karantene til den datoen som er fastsatt i smittesporingssamtalen. Ein kan ikkje teste seg ut av ei slik karantene, seier kommunelege Cecilie Oppedal.

Ein nærkontakt har også testa positivt etter nytt smittetilfelle i kommunen I Vanylven har også ein av nærkontaktane testa positivt torsdag kveld etter at kommunen hadde eit nytt smittetilfelle onsdag.

Ho forstår at mange er bekymra og blir usikre i denne situasjonen.

– Som kommuneoverlege her i Vanylven har eg dei siste månadane erfart at mange er meir bekymra for å smitte andre enn sjølv å bli smitta. Det er derfor viktig for meg å minne om at frykt og skam ikkje blir drivande faktorar, men at vi tar godt vare på kvarandre i denne tida, skriv Oppedal som ein kommentar til innbyggjarane i Vanylven.