– Det er gambling med helsa vår. Den nye stasjonen burde vært på plass for lenge siden

Tillitsvalgt for mannskapene ved brannstasjonen i Måløy, Rune Heggen, reagerer på at ferdigstilling av den nye stasjonen skyves ett år ut i tid. – Det handler om å fordele ressurser og økonomiske konsekvenser over litt tid, svarer kommunalsjef Rolf Bjarne Sund.