Analyserte 91 prøver i regionen siste døgn. Ein person testa positivt

Nyheter

Om det nye smittetilfellet siterer Fjordingen smittevernlegen i Stryn, Marius Solbakken:

– Personen som testa positivt er busett i Ørsta, men har vore på jobb i Stryn sist veke. Ein annan arbeidskollega i same firma har også testa positivt i ein annan kommune denne veka.

Til saman har dette ført til at ni personar i Stryn kommune er i karantene og blir testa. Frå før er sju personar i karantene.

Slik ser statistikken til Helse Førde ut for den siste veka.

Laurdag 12. desember: 0 nye av 165 analyserte prøver

Søndag 13. desember: 0 nye av 50 analyserte prøver

Måndag 14. desember: 0 nye av 157 analyserte prøver

Tysdag 15. desember: 2 nye av 177 analyserte prøver

Onsdag 16. desember: 0 nye av 197 analyserte prøver

Torsdag 17. desember: 1 ny av 204 analyserte prøver

Fredag 18. desember: 0 nye av 128 analyserte prøver

Laurdag 19. desember: 1 ny av 91 analyserte prøver

Ingen personar er per no innlagt ved sjukehuset for covid-19.