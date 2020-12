Eit innlegg skrive av ein potensiell heimflyttar som er positiv til vindkraft blei mest lest denne veka

Nyheter

Om du ikkje er blant dei 6.088 som allereie har lese innlegget til Jørgen, så kan du lese det her: «Vindmøllene må gjerne vere der når vi flyttar heim. For oss er det mykje viktigare at kommunen grip moglegheitene til å skape stabil økonomi»

Bakgrunnen for den store mediedebatten om vindkraft i Bremanger sist veke var kommunestyremøtet torsdag, der Bremanger kommune igjen måtte ta standpunkt i saka om vindkraft på Steinfjellet i Bremangerlandet Vindpark.

Mange andre innlegg om vindkraft blei også lese. Dette innlegget av Vilde Nesbakk og Marte Nygård., som er eit svar til Jørgen Nesje, blei også mykje lese, om enn ikkje i like stor grad: «Vindturbinpark på Bremangerlandet er ikkje kompatibelt med å få oss unge til å flytte heim»

Andre vindkraftinnlegg som mange klikka seg inn på var desse:

«Dersom eieren av et vindkraftverk går konkurs uten at det foreligger en gyldig bankgaranti, vil det innebære store tap for kommunen»

«For to år siden trodde jeg ikke at lavfrekvent støy fra vindturbiner kunne være helseskadelig»

Ole Stenbakk sitt innlegg om dagsturhyttene som har begynt å rotne allereie var det også mange som ville få med seg: «Fjern kråkeslottene fra kysten»

Sjølv om det ikkje kan virke slik var det også mange nyhetssaker som blei lese. Desse var blant dei mest populære:

– Som tilflytter ser jeg kanskje Måløy i et litt annet perspektiv

– Det bli nok nokre ekstra julegåver til familien. Eg har fri i morgon, så eg får lage meg ei liste i kveld

Én smittet førte til at 23 nå er i karantene i kommunen

Ein nærkontakt har også testa positivt etter nytt smittetilfelle i kommunen