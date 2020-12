Nyheter

– Målet vårt er å sikre tidlig innsats og tettere oppfølging av elevene, slik at ingen blir hengende etter. Tallene viser at satsingen vår virker. Nå er det flere lærere per elev, og elevene møter oftere lærere med fordypning i fagene de underviser i, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.