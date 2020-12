Over halvparten av oss kjøper disse julekakene når vi er i butikken

Nyheter

Snart er julaften her og julebaksten må være på plass. Bakerier og butikker over hele landet bugner av gode julekaker av alle slag.

I Opplysningskontoret for brød og korn sin store juleundersøkelse, utført av Yougov i oktober, kommer det fram at det er pepperkaker folk flest kjøper ferdig. De er både gode på smak og egner seg godt til å pynte videre, dersom de ikke allerede er pyntet fra bakeren sin side. Hele 47 prosent oppgir at de kjøper ferdige pepperkaker til jul.

Kransekake på andreplass

På en god andreplass kommer kransekake, som 39 prosent sier de kjøper inn fra baker eller butikk. Disse finnes i mange ulike størrelser, og både med og uten norske flagg og smellbonboner.

– Det har blitt et stort og variert utvalg av gode ferdigbakte julekaker å få kjøpt, sier daglig leder Torunn Nordbø i Opplysningskontoret for brød og korn.

Kakemenn/julemenn (22 %), krumkaker og kokosmakroner (begge 17 %) kommer også høyt på lista over innkjøpsfavoritter. Fulgt av berlinerkranser (16 %), sirupssnipper og peppernøtter (begge 15 %).

– Kvaliteten på julekaker fra bakeri og butikk er svært høy, og utover de sortene som kommer høyt i vår undersøkelse finnes det veldig mye mer å få kjøpt. Goro, fattigmann, smultringer, lefser ja alt du er vant til å få til jul, sier Nordbø.

Med et utfordrende år med nedstengning og sterke restriksjoner har mange bakere slitt med omsetningen.

– Førjulstiden er svært viktig omsetningsmessig for mange bransjer, ikke minst bakerbransjen. Så bruk gjerne det gode utbudet av julekaker i bakeri og butikker til eget bruk eller som julegaver, oppfordrer Nordbø.