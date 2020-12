Sentrumsbarnehagen har dobla barnetalet på 20 år

Nyheter

Grete Husevåg, Reidunn Brendefur, Wenche Løvoll og Erene Pettersen har vore med frå oppstarten.

– 20 år har gått veldig fort. Når du ser i albuma og gamle bilete vi har i barnehagen så ser ein att folk som no flyttar heim, ferdig utdanna og med sambuarar, smiler Løvoll.

Ho legg vekt på at barnehagen har forandra seg.

– Den har vakse og vakse, og i tillegg har det heile tida vore forandringar og nye krav som gjer at ein må vere på heile tida, legg Løvoll til.

Frå squashhall til barnehage

Ho har vore tilsett i barnehage i 27 år og var også ein del av personalet då barnehagen heldt til i speidarhuset like ved dagens plassering «på toppen av Måløy».

– Vi måtte ut av speidarhuset og det vart jobba med mange ulike løysingar. Mellom anna hadde idrettslaget planar om ein squashhall ved Måløy stadion. Så såg ein vel at det ikkje kom til å bli ein realitet, og barnehagen fekk ta over den delen av bygget.

Bygget deler ein i dag med Måløy idrettslag, og etter kvart som barnehagen har vakse har det vore behov for meir areal. I dag er det 78 ungar som har barnehageplass i Trollskogen barnehage.

– I 2012 utvida vi bygget med ei ny avdeling. I seinare tid har vi også fått leige meir areal frå idrettslaget, som vi har eit veldig godt samarbeid med, seier dagleg leiar Silje Kråkenes Lillebø, som viser til at ein har nær dobla barnetalet frå oppstarten i 2000.

Kråkenes Lillebø gjekk inn i rolla som dagleg leiar i haust, og har ansvar for dei 25 tilsette i barnehagen. For første gong har dei i år inne ein lærling i tillegg til ein student og ein elev.

Sentrumsbarnehage

Etter at Skramsmarka barnehage vart flytta frå Måløy til Holvik er den private barnehagen Måløy sin sentrumsbarnehage. I dag har ein tre avdelingar, ei for småbarn og to avdelingar for dei mellom tre og seks år.

– Vi har stort sett barn frå Måløy-området, men også nokre frå bygdene rundt, fortel den daglege leiaren.

Visjonen til barnehagen er ein god plass å vere, ein god plass å lære. Og nettopp plasseringa er noko Kråkenes Lillebø trekk fram som ein stor fordel.

– Barna som går her blir veldig gode motorisk på grunn av det flotte uteområdet vårt, seier ho, og held fram:

– Vi ligg fantastisk flott til og her er fritt og godt. Vi har fotballbana og løypene, og så har vi den magiske skogen, som vi skal ruste opp framover. I tillegg har vi med oss dei eldste på Tjæretoppane på våren.

Vetle og Kristoffer er to av barna som trivst godt i barnehagen ved Måløy stadion og spesielt godt likar dei språkgruppe.

– Då får vi velje dyr som vi kan snakke om i samling, fortel Kristoffer.

– Eg synest det er kjekkast å vere på bana og leikeplassen, legg Vetle til.

I barnehagen blir det også servert frukost og lunsj kvar dag. Ein dag i veka får barna middag og ein dag bakar dei. Nokre dagar er det turdagar, anten nissetur eller matpakketur. Før jul og i adventstida har det sjølvsagt vore mykje fokus på julepynt og juleaktivitetar.

Feira med kake og ballongar

16. desember var det markering av Trollskogen barnehage sin bursdag, og Vetle og Kristoffer hadde i forkant gode idear til korleis dagen burde markerast.

– Vi burde pynte barnehagen, og kanskje gje den eit juletre i gåve.

– Og så må barnehagen få ete kake med nonstop.

Og feiring vart det. Dagen vart markert med ei bursdagssamling med besøk frå magikarar, klovnar og ein dalmatiner som hadde show.

– Vi trylla saman og fekk faktisk trylla frøken kanin til ei heilt ekte kanin, vi sjonglerte og hoppa gjennom ein brennande ring. Vi sang bursdagssang og vi gav presangar til alle som har jobba her i 20 år, fortel Hildegunn Gerhardsen Silden som arbeider i barnehagen.