Nå er det totalt fire nye smittede i Kinn og Bremanger. Tre av dem kommer fra Storbritannia

Nyheter

Det melder Firdaposten.

Ifølge kommuneoverlege Jan Helge Dale skal tre av de fire smittede ha kommet fra Storbritannia, der en ny type virusmutasjon har spredd seg.

Til Firdaposten sier Dale at alle de fire skal ha oppholdt seg i innreisekarantene, men at prøvene nå skal sendes til Oslo for videre analyse. Han vet derfor ikke på dette tidspunktet om de tilreisende er smittet av den nye virusmutasjonen.