Presenterte planene for Måløys svar på Fløyen

Under Måløy Vekst sin oppsummering av året, kunne de presentere de storstilte planene for en ny attraksjon i Måløy. Et utsiktsplatå langs trimløypa ved Måløy stadion skal gjøre området enda mer tilgjengelig for folk som vil nyte den fantastiske utsikten fra Ellingskarshornet.