ASVO deler ut årets brobyggerpris

– Dette er et eksempel på en bedrift som har funnet rom til arbeidsinkludering

For tredje året på råd deler ASVO Måløy ut brobyggerprisen for å hedre bedrifter som bidrar til et inkluderende arbeidsliv. I år går prisen til Frøy Vest, som en takk for flere år med godt samarbeid.