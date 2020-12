Har fått flere innspill om trafikksikkerhet

– Her kan det fort skje en ulykke der en bil kan komme utfor veien og treffe fotgjengere og syklister

Bjørn Steinagard mener at det må komme autovern mellom fylkesveien og sykkel- og gangstien mellom Måløy og Raudeberg. Han frykter at det kan skje ulykke her.