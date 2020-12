Her kan du sjå lista over gledesspreiarar som har fått ein hyllest

Nyheter

Sølvi Hopland Aemmer, Halnes

Eg vil gjerne at Sølvi Hopland Aemmer skal få ei julestjerne. Podcasten «Det lyser i stille grender» har skapt lys og glede for mange og på mange måter. Som utflytta «polljar» har eg fått kjennskap til så utruleg mange flotte menneske og historier frå grendene i heimkommunen. Stor adventsglede! Takk, Sølvi!

Bodil Grønnevik, Bergen

Harald Oppedal og Asbjørn Våge, Måløy og Vågsvåg

Min mor har gjort meg oppmerksom på at det er flere karer som i løpet av året har gjort en stor innsats for å holde Gravdal skule ved like. Det er helt tydelig at hvis disse ikke hadde trådt til ville bygget forfalle, istedenfor fremstår det nå velholdt og for moderen er det viktig at slike bygg i en liten bygd blir tatt vare på, kan formidle historien, og bli brukt aktivt videre. Hun vil derfor nominere Harald Oppedal og Asbjørn Våge som primus motorer for arbeidet, til FJTs Julestjerne. Jeg er helt enig.

Idar Torskangerpoll

Nokon å glede: Kvar dag jobbar dei for å glede bebuarane med god mat. Dei er kokkar som er stolte av yrket sitt Fjordenes Tidende har fått inn mange nominasjonar til folk og organisasjonar som fortener ein klapp på skuldra i form av ei julestjerne. Nokre av desse er kokkane på Seljetunet som kvar dag jobbar for å skape matglede for bebuarane ved å gå i ei litt anna retning enn ein kanskje gjer på andre institusjonskjøkken.

Monica Vederhus, Måløy

Monica Vederhus fortjener julestjerne for sin fantastiske jobb med Måløy etterverngruppe. Ho er unik.

Torill Kvalheim

Eg nominerer Monica Vederhus.

Ho fortener ei julestjerne for ærligheit og omtanken ho gir oss.

Klem fra Marianne

Eg vil veldig gjerne at Monica Vederhus fortjener minst ei julestjerne for det flotte arbeidet ho gjer for personar som slit. Ho har starta ei rusetterverngruppe i Måløy og står på for å hjelpe mange som treng det.

Ingrid Bugjerde

Daniella Nygård, Flatraket

Eg ønsker Daniella Nygård som jobber i heimesjukepleien i Måløy og omegn skal få ei julestjerne. Daniella gjorde ein heilt fantastisk innsats då ho handla lynraskt og klarte å berge ei dame ut av ei brennande leilighet i Måløy. Hadde ikkje Daniella reagert så raskt, og så riktig, så hadde brannen enda med eit tragisk utfall. Det at Daniella redda eit liv denne dagen fortjener så absolutt ei julestjerne!

Ottar Nygård

Roger Sunde, Davik

Eg har lyst til å tildele Roger Sunde på Davik ei julestjerne. Han står på heile året for å glede små, store og eldre med god mat og tilbehør. Mange timar er brukt til dette arbeidet. Han likar oppgåva godt og stiller gjerne når nokon spør.

Laila Kolseth

Lillian Kvernevik, Flatraket

Har lyst å overraske mi kjære svigerinne Lillian Kvernevik med ei julestjerne. Ho er det mest fantastiske menneske eg veit om. God jul!

Annlaug Ekremsæther

Alle i hjemmetjenesten i Måløy

Jeg vil gjerne gi en julestjerne til hjemmetjenesten i Måløy. De gjør en uunnværlig jobb. Jeg ønsker å takke dem for alt de gjør for brukerne.

God jul!

Irene Solvik

Torunn og Henning Refvik,

Raudeberg

Eg ønskjer å nominere mine foreldre til å få ei julestjerne. I en vanskelig tid med koronasmitte og isolasjon stiller dei opp for både meg og sitt barnebarn. Torunn og Henning Refvik fortjener all takk dei kan få. Eg vil vise min takknemlighet ovenfor dei. Er ikkje mange som hadde risikert si eiga helse for å hjelpe til med barnepass, hundepass, matlaging, underholdning og så videre.

God Jul!

Tone Refvik

Reinhardt Sørgård, Raudeberg

Reinhardt fortener ei julestjerne. Han er utruleg positiv, med godt humør og stiller opp seint og tidleg for alle.

Pål Eikeset, Bremanger

Vår kjære drosjesjåfør, Pål Eikeset, yter langt meir service enn ein kan forvente. Han har godt humør og er hjelpsam. Dessutan stiller han opp i bygda på frivillige aktivitetar, han har mellom anna vore primus motor for julebord i mange år.

Kjellrun Åsebø, Måløy

Kjellrun er ein super lærar med stort engasjement. Ho er dyktig, kreativ og positiv, og lagar morosame timar. Og ho ser alle. Vi håpar ho kan få ei julestjerne! Helsing tidlegare elevar som hugsar deg med glede.

Kari Pavelich, Nordfjordeid

Kari Standal Pavelich er eit viktig nav i kulturlivet på Nordfjordeid. Ho engasjerer og gleder mange med si ustoppelege entusiasme for kultur.

Måløy legekontor

Håper legekontoret kan få ei julestjerne i denne hektiske tida med korona.Dei står på og gjer en god jobb.

Sonja Kvernevik

Alle i helse- og omsorgsektoren i Kinn, avdeling Måløy

Siden Soltunet på Kulatoppen fikk opptil flere julestjerner i fjor så synes jeg det er på sin plass med litt heider til de andre ansatte på de andre tunene på Kulatoppen: Tiril-, Iva-, Kletta-, Fjord- og Aktivitetstunet. Ja, egentlig alle i helse- og omsorgsektoren i Kinn avdeling Måløy, Raudeberg og Fastlandet. De gjør en svært god jobb for alle sine brukere og beboere. Spesielt nå i disse krevende koronatider. En stor takk for jobben alle disse gjør for våre eldre i distriktet er absolutt på sin plass. God jul og godt nyttår ønskes alle! Fortsett den gode jobben.

Thomas Hals, Kjølsdalen

Eg synst at rektor Thomas Poul Reines Hals fortener ei blomsterhelsing for innsatsen han legg ned for Kjølsdalen Montessoriskule og -barnehage og bygda/krinsen ellers. Veit eg har mange som er enige med meg

Åse Sundal

Siri Humborstad og Hanna Telvik

Vi meiner desse to flotte jentene bør få ei julestjerne for å ha engasjert seg for trafikktryggleiken i heimbygda. Vi er stolte av dykk. God jul!

Sigvor Ervik, Ervik

Vi vil gjerne at Sigvor Ervik, som bur i Ervik, skal få ei julestjerne. Ho er ei dame på 84 år med godt humør og er sprek som få. Grunnen til at eg meiner ho bør få ei julestjerne er som følger: Bondestanden vert ofte omtala som eit einsamt yrke, men det har vi som er bønder i Ervik løyst på ein god måte. Vi samlast ofte i eit rom i fjøset der står kaffitrakteren klar, og noko å bite i til kaffien, det syter Sigvor for. Vi er som regel mellom 5 og 7 bønder som samlast til kaffi og løysing av små og store «verdsproblem». Sigvor har altid klar noko til gjengen. Så vi takker ho for at stunda med kaffi alltid er eit høgdepunkt på dagen.

Helsing ein i kaffigjengen

Cecilie Oppedal, Vanylven

Eg ynskjer at våre nye kommunelege i Vanylven, Cecilie Oppedal, får ei ekstra merksemd. Ho begynte som kommunelege 1. mars, og vart kasta rett inn i koronakrisen. Ho har vore ein bauta, eit arbeidsjern av dei sjeldne og ho har med trygg hand losa oss gjennom krevjande tider. Eit godt menneske og ein super lege! Ei stjerne av dei sjeldne.

Lena Landsverk sande

Kristi Gangsøy, Måløy

Vi skulle ønskte at Kristi Gangsøy fekk ei julestjerne. Ho er omsorgsfull og hjelpsam. I ein vanskeleg helsesituasjon for min mann og meg, så ringer ho minst ein gong for dag, for å muntre oss opp. Og kvar kveld ringer ho for å seie godnatt. Det brytr utrleg mykje for oss at nokon bryr seg.

Oddrunn Halsør med familie

Veronica og Magnar Hatlenes, Selje

Eg meiner at Veronica og Magnar Hatlenes må få ei julestjerne som takk for alt dei gjer for grendehuset i bygda.

Oddfrid Jørgensen

Lotfollah Solaty, Hauge legesenter

Eg ynskjer at Fjordenes Tidende skal gi ei julestjerne til Lotfollah Solaty ved Hauge legesenter i Bremanger. Han er fastlegen min. Lotfollah Solaty er dyktig, svært grundig, omsorgsfull og veldig hyggeleg.

Roald Naustdal

Roger og Nina Hamre, og alle på Bunnpris i Selje

Vi har lyst til å nominere Roger og Nina og heile Bunnpris-gjengen i Selje til ei julestjerne. Dei står på til alle døgnets tider og servicen er kjempegod. God jul til alle saman!

Jarle Grotle, Bremanger

Jarle bør få ei julestjerne. Alltid smilande og stiller opp med flott musikk både i sorg og glede. Han er ein dyktig inspirator og læremeister for mange unge som driv med musikk.

May Liza Johansen, Nordfjordeid

Ask frå Måløy vil gjerne gje ei julestjerne til May Liza Johansen på Pets på Nordfjordeid:

– Eg hadde tenkt å gje henne ei lita julegåve, men så sa mamma at eg kunne gje ei julestjerne her. May Liza er veldig snill. Ho svarer på alle spørsmål og hjelpte meg mykje då eg kjøpte meg eit kjæledyr der. Og så er ho kjempeflink med mange forskjellige dyr. Det er kult!