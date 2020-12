I januar kjem dei første dosane med vaksine - eldre på sjukeheimar får først

Nyheter

Men det er eit veldig avgrensa tal vaksine som kjem. Og dei første som blir vaksinert er bebuarar på sjukeheimar i kommunane.

Kommuneoverlege i Kinn kommune, Jan Helge Dale, seier til Fjordenes Tidende at ein gong i første veka etter nyttår kjem det 70 dosar vaksine til Kinn kommune og 20 dosar til Bremanger kommune i første omgang. I vekene deretter vil det kome like mange dosar til kommunane.

Kommunelege i Stad kommune, Thomas Vingen Vedeld, seier til Fjordenes Tidende at Stad kommune får 45 dosar første veka.

Begge kommuneoverlegane seier at dei første dosane vil bli brukt på bebuarar på sjukeheimar i kommunane. Dette er i tråd med råd frå nasjonale styresmakter.

Årsaka at ein veit at vaksinen beskyttar mot å bli smitta. Men det er ikkje dokumentasjon på at vaksinen kan hindre spreiing av smitte.

Dale seier at Kinn kommune vil starte på institusjonane i Florø.

– Dosane som kjem veka etter vil bli brukt i Måløy. Då reknar vi med å ha dekka opp alle som bur der, seier Dale.

Vingen Vedeld seier dei ikkje endeleg har bestemt kvar i Stad kommune dei skal starte vaksineringa.

– Mest truleg blir det på sjukeheimen på Nordfjordeid. Dette er av praktiske årsaker. I veke to vil mesteparten av resten av sjukeheimspasientane bli vaksinerte, seier kommuneoverlegen i Stad kommune.

Vaksinen blir transportert nedkjølt, og etter at den har kome fram til kommunen så må vaksinen brukast innan fire døgn.

Vingen Vedeld opplyser at dei skal ha opplæring på dei som skal sette vaksinen på første måndagen i det nye året, og at dei reknar med at vaksinen vil kome ut i veka.

