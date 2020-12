Ønsker flere med på laget for utnytte ringvirkningene av skipstunnelen: – Her er det allerede regulert, så vi er spenn klare

Skårastranda AS, ved Even og Lars Rune Halsør, har siden 2011 utviklet området mellom Gotteberg og Skåra i Kinn kommune. Ved å kjøpe opp flere tomter, har de etablert et industriområde som allerede er begynt å fylle seg opp. Med klarsignal om bygging av skipstunnel, er selskapet nå klare til å ta området et steg videre.