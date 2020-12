Skytterne har tenkt nytt og kreativt under pandemien

Nyheter

- 2020 har vært et utfordrende år for mange, også for skytterlagene i Nordfjord. Det har vært mange smittevernregler, og -tiltak å ta hensyn til. Mange store konkurranser og stevner ble avlyst, også Landsskytterstevnet på Elverum. Til og med jegerne slapp å ta turen på skytebanen for å ta skyteprøven, opplyser Ben M Stokland i Nordfjord Skyttersamling.