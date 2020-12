– Kanskje vi heller skulle ha søkt om reduksjon i aldersgrensa på traktor. Det er snart det einaste køyretøyet som kan brukast langs vegane våre

Nyheter

I brevet viser han til at han allereie i februar sende brev om at noko burde gjerast.

– Eg har prøvd igjennom året å få svar på klaga, mi men har ikkje komen nokon veg. I februar vart det sendt inn ei skriftleg klage til kommunen. På denne var eit automatisk svar frå kommunens mail det einaste svaret eg fekk. På klage nummer to fekk eg aldri noko svar.

Til Fjordenes Tidende kan Gangsøy fortelje at saka no er komen til fylkeskommunen, og at problematikken vil bli tatt tak i til neste år. Han ønsker likevel å få brevet publisert på fjt.no for å vise det han omtalar som galskap.

Vidare i brevet står det:

– Les for tida i media om forskjellige tiltak som vil få dei unge til å flytte ut i distrikta, som for eksempel 16 års aldersgrense på bilsertifikat. Dette er nok ein fantastisk nyheit for mange unge i dag. Men det er vel avhengig av at vi har vegar som vi klarer å køyre bil trygt på, skriv han i brevet og kjem med eit forslag som nok inneheld ein viss porsjon sarkasme.

– Kanskje vi heller skulle ha søkt om reduksjon i aldersgrensa på traktor. Det snart er det einaste køyretøyet som kan brukast langs vegane våre her ute i distriktet.

For ordens skuld, det er i dag allereie 16 års aldersgrense på å køyre traktor opp til 50 km/t.

Gangsøy tar også til orde for å invitere politikarane med på ein køyretur for å la dei oppleve vegstrekninga sjølve.

– Dersom det trengst meir bevis kan de gjerne få sitte på med meg ein morgon til Måløy medan fabrikken i Moldefjorden har full produksjon og det er mange trailerar langs vegen som frakter fisk. Eg køyrer 07.30, men kaffien er klar 07.15, så kom gjerne litt før.