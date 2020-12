Vil ta bygda til nye høgder med ein av landets lengste turstiar

Nyheter

Ei kostnadsramme på i overkant 3 millionar kroner må til for å realisere visjonen om den rundt 4,5 kilometer lange turstien. Når den står klar, vil det bli ei samanhengande løype frå Kyrkjevegen, via den eksisterande trappa til Risnakken, og så vidare mot Klipet. Etter det tar stien av mot Orren før den til slutt ender på Tarvaldseggja 645 meter over havet.