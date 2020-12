– Dette var ei fantastisk gåve som vi set stor pris på

Tysdag kunne Fjordane friluftsråd, saman med sentrale politikarar og støttespelarar, slepp planane for den nye Skjærgårdstjenesten i Sogn og Fjordane. Med det er heile kysten frå Oslo til Møre og Romsdal lagt inn under det statlege programmet som er til for å sikre at naturen langs kysten blir ivaretatt.