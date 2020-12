Sogn og Fjordane får skjergardsteneste

Ordføraren gler seg over at kommunen hans no får skjergardsteneste

– Innføringa av ei skjergardsteneste i Sogn og Fjordane betyr at vi betre kan gjere natur langs kysten tilgjengeleg for friluftsliv, samtidig som vi tar vare på sårbare område og sikrar ordningar for innsamling av søppel og marint avfall, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).