Skal ringe opp alle som innkalles til vaksinering

– Det som er uforutsigbart i planarbeidet er hvor mange vaksinedoser vi kommer til å få, og når vi får leveranser. Vi vet at vi får 45 doser første uka i januar. Alle disse vil gå til sykehjemspasienter, sier Thomas Vingen Vedeld til Fjordenes Tidende.

– Når sykehjemspasientene er vaksinert, går vi videre og vaksinerer «nedover» etter hvert som vi får vaksine. Alder er den styrende faktoren i første omgang. Det betyr at vi først vil vaksinere de som er over 85 år. Deretter blir det det prioritering på de over 75 år, så de over 65. Her bruker vi rett og slett Folkeregisteret for å innkalle til vaksinering. Når vi er kommet dit, vil prioriteringen gå mot dem som har underliggende bestemte og alvorlige sykdommer. Så vil vi etter hvert forhåpentlig gå mot et større vaksineringsprogram i en idrettshall eller lignende, der vi kan sikre god avstand. Det ligger nå god informasjon om dette på FHI sine hjemmesider, sier Vingen Vedeld.

– Hvordan vil folk bli innkalt til vaksinering?

– Det er mange eldre som ikke er vant til digitale plattformer eller SMS, så vi kommer til å bruke telefon for å kalle inn publikum til vaksinering. Utgangspunktet vårt er at ingen skal behøve å ringe eller sette seg på liste. Fastlegene skal kjenne pasientene sine og lage innkallingslister basert på de sykdomsdiagnosene den enkelte har.

Kommuneoverlegen forteller at det kommunale helsevesenet fortløpende må tilpasse logistikken til hvor mye vaksine som blir levert.

– Dersom vi får mange vaksinedoser har vi planer om å arrangere vaksinasjonsdager som vi tidligere har gjort med influensa.

Det er Pfizer sin vaksine som nå sendes ut til norske kommuner. Den er holdbar i fem døgn etter å ha blitt tatt ut av superfrysere med -75 grader. Det gjør at man må sette disse vaksinene på en systematisk måte før de «går ut på dato».

Håper på godkjennelse av flere vaksiner

Kommuneoverlege Jan Helge Dale i Kinn bekrefter at sykehjemmene i Kinn får vaksine aller først. Deretter vil det gå på alder.

Kinn får 70 vaksinedoser i denne omgang, mens Bremanger får 20.

– Vi rekker på langt nær å vaksinere alle sykehjemspasientene med denne første forsendelsen av vaksine, sier Dale.

Han sier også at det hersker veldig stor usikkerhet om mengden av vaksinedoser som er på vei til kommunen i ukene og månedene fremover.





– Vi vet ingen ting om hvor mange vaksinedoser vi får fremover, eller når vi får neste leveranse. Det vil uansett ta tid før vi får store mengder vaksine. Hele Europa venter på leveranser, og vi får bare vår andel til Norge. Jeg antar likevel at produksjonsapparatet har gått på absolutt høygir, selv om ikke alle land har gitt godkjennelse for Pfizer-vaksinen ennå, sier Dale, og legger til:

– Det er også håp om at de øvrige vaksine-variantene blir godkjent, og da får vi tilgang til en større produksjonskapasitet. Da kan vi forhåpentlig komme i gang med massevaksinering nærmere sommeren.