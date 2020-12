Frå «diktator» i Måløy til fange i England

Nyheter

Tredje juledag 1941 forsvann grunnen under føtene på Johan Gotteberg. Industrimannen hadde slutta seg til Nasjonal Samling, og hadde fungert som ordførar i Sør-Vågsøy i eitt års tid. No var det slutt. Han vart henta av dei allierte styrkane under Måløyraidet, og sat dei neste åra bak lås og slå i eit britisk fengsel.