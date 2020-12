Skal arrangere strikkefestival

Julia frå Tyskland har ein draum. Å gjere nordmenn stolte av sine kulturelle handverkstradisjonar

Julia Kröner Venø set sitt preg på Selje etter at ho flytta hit for eit halvt år sidan. No ønsker den fargerike dama å rette fokuset på dei som bur her, ved å arrangere ein strikkefestival som heidrar det tradisjonsrike arbeidet til folka på staden.