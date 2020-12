Klar melding frå beredskapsleiinga: – Vis ansvar nyttårskvelden

Nyheter

Beredskapsleiinga i Kinn oppmodar alle om å vise ansvar nyttårskvelden.

- Smittevernreglane gjeld og vi ber om at dei vert følgde. I Florø er Kjippen ei fast og triveleg hending. Vi har ikkje vurdert å forby arrangementet, så lenge den lokale smittesituasjonen er som no. Kjippen er innbyggarane i Florø sin, utan styre og stell. Vi vil at innbyggarane skal kunne markere overgangen til det nye året på tradisjonelt, men på ansvarleg vis.

Å vise ansvar handlar om at:

Dei sjuke held seg heime

Vi held avstand, ikkje gå eller stå tett i store grupper

Denne kvelden skjer utan handhelsing og nyttårsklem

Ikkje del på drikke, drikk ikkje av andre sine glas/flasker

- Dersom vi alle viser same ansvar som vi har gjort så langt under pandemien, vil også nyttårsmarkeringa gå greitt. Beredskapsleiinga i Kinn kommune ønskjer alle eit godt nytt år!