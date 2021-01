Spår at 2021 blir elektrisk: – for oss var det ein stor dag då vi endeleg fikk på plass vår første hurtigladestasjon

Elbilane har for alvor gjort sitt inntog i distrikta. I haust fekk Bremanger kommune sin første hurtigladar for elbil på plass i Svelgen, og med slike satsingar spår Elbilforeninga at 2021 blir det første året der fleirtalet av nybilkjøparane i Sogn og fjordane vel elektrisk.