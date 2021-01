Ei kvinne i 30-åra er sikta etter hending i Nordfjord

Nyheter

Det er Bergens Tidende som melder saka.

– Siktinga går ut på at den sikta har heldt tilbake ein annan person mot sin vilje. Fridomsrøvinga skal ha strekket seg over noko tid, nokon timar ein dag, det seier politiadvokat Erling Melvær til bergensavisa.

Avisa skriv vidare at kvinna vart framstilt for fengsling i Bergen tingrett klokka 11 laurdag, men var ikkje sjølv til stades for fengslingsmøtet.

Politiadvokat Erling Melvær seier til Bergens Tidende at det er faren for bevisforspillelse som gjer at dei ønsker å varetektsfengsle kvinna.