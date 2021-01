Kinn-ordføraren kallar seg sjølv eit politisk dyr, «på» heile døgnet. Men i 2021 skal han finne ein betre balanse mellom politikk og privatliv

Kinn kommune sin første ordførar, Ola Teigen (Ap), ser det store engasjementet for jobben sin som ein politisk styrke, men også ei klar last. Og at det går utover på sonen på snart ti år likar han ikkje.