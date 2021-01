NAF til samferdselsministeren: - Siste sjanse før valget til å innfri på veivedlikehold

Ved inngangen til valgåret 2021 sender medlemsorganisasjonen NAF en tydelig beskjed til samferdselsminister Knut Arild Hareide: - Ta dine egne løfter på alvor og sørg for et vedlikeholdsløft for fylkesveiene. Det ligger mye hverdagstrygghet for folk i å reparere hull og usikre veiskuldre, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.