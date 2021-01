Her startar dei med heimeskule i to dagar, og så vil elevane få nærmare beskjed

Nyheter

- Det vert difor ikkje fysisk oppmøte på skulen måndag og tysdag, men undervising etter timeplana på Teams. Det vil bli sendt ut beskjed i løpet av tysdag 5. januar om kor tid elevane skal møte til undervising på skulen, skriv skulen på sine heimesider.

Fjordenes Tidende er kjent med at elevane ved dei vidaregåande blei varsla først, gjennom ei tekstmelding frå fylket, der det stod at dei skulle ha heimeskule inntil vidare, og ville få beskjed om når fysisk skule skulle takast opp igjen. No varslar altså MVS om at det i første omgang er snakk om to dagar, før elevane får vite vegen vidare.

Ved Eid vidaregåande skule har elevane fått følgande beskjed på heimesida til skulen:

- Vi viser til statsministeren sin pressekonferanse i kveld, og innfører raudt nivå frå i morgon. Planar for undervisninga vert lagt ut til elevar og tilsette på Teams.