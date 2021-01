Ingen fysisk undervisning for elevar ved høgskule, universitet og fagskule før 18. januar

Nyheter

– Målet med å forskyve den fysiske oppstarten er å dempe smittetrykket. Det betyr at dei som ønsker og har anledning kan bli igjen der dei har vore gjennom juleferien og unngå å setje seg på fly, tog eller buss for å reise tilbake til studiestaden, seier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Fagskulane, høgskulane og universiteta må følgje opp studentane

I midten av desember mottok fagskulane, høgskulane og universiteta ei rekke punkter frå Kunnskapsdepartementet for korleis dei skulle planlegge det kommande semesteret. Desse punkta inkluderte også tydelege forventningar til oppfølging av studentane for å motverke dei negative psykososiale konsekvensane av pandemien, opplyser Kunnskapsdepartementet i eiga pressemelding.

– Vi har vore førebudd på at smittesituasjonen gjorde at alle måtte gå over til digital undervisning også dette semesteret. Vi nærmar oss eit heilt år med mykje tid aleine på studenthybelen, karanteneperiodar og lite sosial kontakt. Eg veit det er vanskeleg for mange, og min tydelege beskjed til alle rektorane er at dei må følge opp studentane sine og lage alternative faglege møteplassar. Vi må alle saman ta vare på kvarandre, avsluttar Asheim i pressemeldinga.