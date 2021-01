Forventar testpress, men er klare

– Vi har blitt vande til at ting endrer seg raskt, men dette kom brått på oss også

Kommuneoverlege i Stad kommune, Thomas Vingen Vedeld, ante at det vere noko i gjære, men visste ikkje om dei nye tiltaka før regjeringa varsla om det i media søndag kveld. No forventar han auka testpress i kommunen, men forsikrar samtidig om at dei er klare.