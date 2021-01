Delte ut 12,6 milliarder til norsk næringsliv. Det mer enn en dobling fra året før

Nyheter

2020 har vært et krevende år, ikke minst for norske bedrifter. I april i år innførte regjeringen en rekke tiltak for å redusere de økonomiske konsekvensene for norsk næringsliv som følge av koronautbruddet. Utvidede rammer har gitt Innovasjon Norge muligheter til å støtte rekordmange prosjekter. I alt har 8100 prosjekter fått støtte i 2020, mot 4600 året før. Rundt regnet halvparten av alle søknadene som kom inn i 2020 fikk positivt tilsagn.