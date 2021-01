Her sprutar vatnet ut frå den kommunale vassleidningen

Nyheter

Den 22. desember oppdaga Bjørn-Inge Nesje lekkasjen og varsla kommunen.

29. desember og 3. januar syner imidlertid bileta at lekkasjen var der framleis.

Nesje presiserer at han opplevde kommunikasjonen med dei på vakttelefonen som god, og fekk rask tilbakemelding om at dei skulle sjå på det. Det gjorde dei òg, men dei vurderte lekkasjen slik at det skulle gå bra å vente til over helga.

Husa har framleis vatn

Det er fire husstandar som er tilkopla denne vassleidningen, men til alt hell vart både julevasken og resten av julehelga upåverka av lekkasjen. Vassleidningen ligg for det meste under vatn og den delen av leidningen som er skadd er berre synleg ved fjære sjø.

Nye bilete frå 3. januar viser tydeleg at lekkasjen framleis er der.

Skal bli reparert over helga

Røyrleggar Helge Nesbakk vart kontakta av ein av huseigarane angåande lekkasjen og reiste til staden for å vurdere omfanget.

– Det er kommunen sitt ansvar, men eg gjer jobben, seier Nesbakk

– Eg har snakka med dei, men dei må vente på ein båt, fortel han vidare. Skaden er ikkje så ille som han ser ut og det vert tatt tak i rett over helga. Det er slik at vassleidningen ligg i sjøen og her ligg han over steinar, og då vil det gnage hol over tid.

– Det vil jo tappe vatnet når det renn slik heile tida, men kan saltvatnet komme seg inn i vassleidningen?

– Nei, så lenge det er trykk inne i vassleidningen, så vil ikkje saltvatn kunne komme inn i vassleidningen, avsluttar Nesbakk.