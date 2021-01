Stenger idrettsanlegg og badeland, og ber om at unødvendige reiser blir unngått

Nyheter

Med bakgrunn i regjeringa sine påbod og tilrådingar har beredskapsleiinga i Kinn kommune bestemt at:

Idrettsanlegga vert stengt for alt anna enn skulebruk

Havhesten vert stengt for alt anna enn skulebruk

Vi ønskjer ei mest mogeleg normal drift. Det vert difor ikkje innført ei generell ordning med heimekontor no

Drift av ungdomsskulane vil skje i samsvar med det som gjeld for «rødt nivå». Det kjem eigne meldingar om dette til elevar og foreldre i løpet av måndag ettermiddag

Det vert gjennomført utvida reinhald i kommunale bygg og anlegg med prioritet på skular og barnehagar

Beredskapsleiinga oppmodar også om at alle unødvendige reiser vert unngått, og om reisande mellom dei to kommunesentra ser at dei kkje klarer å halde 2 meter avstand i 15 minutt, brukar munnbind.

Stengte idrettsanlegg medfører konsekvensar for trening og aktivitetar. Måløy Fotballklubb er blant dei som allereie har meldt at alle lagstreningar i Måløy FK, Skavøypoll Fotball og Tornado Fotballklubb er innstilt i perioden 4. til 17. januar.

– Vi oppmodar alle våre medlemmer til å følge myndigheitene sine råd for smittevern nå de utøver eigentrening i denne perioden, skriv Måløy FK på sine heimesider.