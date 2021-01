Digitale eller avlyste gudstenester og maks 50 personar i gravferd

Nyheter

– Vi hadde håpa at året skulle starte annleis. Når Norge stenger ned i to veker, må kyrkja også ta omsyn til det, seier direktør i Kyrkjerådet, Ingrid Vad Nilsen i ei pressemelding.

Den nye nasjonale nedstenginga vil påverke alle planlagde aktivitetar i kyrkja. Dette vart klart etter eit møte mellom kyrkjerådsdirektøren, preses i Bispemøtet, KA og Norges Kyrkjeverjelag om dei nye restriksjonane regjeringa presenterte søndag kveld.

Dei nye smittevernreglane for kyrkja frå 4. januar inneber at det maksimalt kan vere 50 deltakarar i gravferder og maksimalt ti deltakarar på andre arrangement. Planlagde gudstenester, samlingar og faste aktivitetar for alle aldersgrupper vert haldne digitalt eller avlyst til og med 18. januar.

Små enkeltsamlingar eller seremoniar med inntil ti deltakarar kan gjennomførast når ein lokalt vurderer det som nødvendig, til dømes dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg og innspeling av digital gudsteneste.