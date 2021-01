Peker på at hver nye lokalitet gir rundt fem lokale arbeidsplasser

Fristen for å flytte anlegget bort fra blomkålkorallene går ut om få uker, men ennå har de ingen ny lokalitet

Samtidig som det jobbes med ny arealplan i Kinn kommune, nærmer også datoen seg for når selskapene Langøylaks AS, Austevoll Melaks AS og Troland Lakseoppdrett, til sammen Havkar Drift AS, må flytte oppdrettsanlegget sitt ved Husevågøy bort fra blomkålkorallfeltet.