Han er en av 59 kommuneoverleger som kritiserer regjeringens informasjonsarbeid

Nyheter

I en kronikk i NRK kritiserer 59 kommuneoverleger regjeringens informasjonsstrategi i forbindelse med koronasituasjonen og tiltakene den medfører.

I kronikken mener kommuneoverlegene at sentrale helsemyndigheter under pandemien har informert kommunene på en måte som har gjort lokalt smittevern- og beredskapsarbeid vanskeligere, og peker på at endringer og tiltak fra nasjonalt hold har vært kommunisert via pressekonferanser.

– Kommunene varsles ikke på forhånd om hva som kommer og vi varsles i og for seg heller ikke om at det skal være en pressekonferanse. Pressekonferanser som oftest holdes i «beste nyhetstid», dvs. fredag kveld eller som sist, søndag kveld. Hver gang dette skjer, renner det inn spørsmål til kommunene fra innbyggere, organisasjoner og virksomheter. Dette knekker snart våre rygger, skriver kommuneoverlegene.

De etterlyser samtidig skriftlig, presis informasjon med faglig begrunnelse for det som kommuniseres i pressekonferansen.

– Vi er sammen om å bekjempe denne pandemien. Effektiv bekjempelse krever god informasjon i alle ledd. Skal vi kunne gjøre vår del av jobben skikkelig, kan ikke reglene endres like uforutsigbart som i Joker Nord, avslutter kommuneoverlegene.