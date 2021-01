Har hatt gode og normale driftsår trass utfordringar med karantene og smittevernreglar

Nyheter

– Vi følgjer oppmodinga frå myndigheitene om å halde seg i ro i jula. Så ingen av våre tilsette reiste heim i samband med jul. Det er like strenge karantenereglar i land som Polen og Litauen som i Noreg. Ein arbeidar som reiser heim, vil difor først måtte sitje ti dagar i karantene i samband med innreise til heimlandet, og ti dagar i samband med innreise tilbake til Norge. Då ville 20 dagar gå med til karantene. Då er det betre å halde seg her i jula, forklarer Per Røys om smittevernsituasjonen i verksemda.