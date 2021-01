Har krevd skjønn for det ikke-materielle tapet kommunen påføres som følge av grensejusteringen

Nyheter

Kinn og Stad kommune kom nylig til enighet om at Kinn kommune får et oppgjør fra Stad kommune på 30 millioner kroner for de materielle verdiene som Stad kommune fikk meg seg i samband med grensejusteringa. Dette dreier seg om verdiene av bygg, kommunale veier og lignende. Enigheten er betinget av at kommunestyrene godkjenner meglingsprotokollen.