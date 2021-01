Slik ser vaksinasjonsplanen ut i Bremanger

Nyheter

- Bremanger kommune har laget en handlingsplan for koronavaksineringen, som er et godt praktisk redskap for iverksetting av vaksinering til prioriterte grupper. Utstyr til vaksinasjon er allerede på plass i kommunen, skriver kommunen på sine sider.

Og i løpet av uke 1 starter Bremanger kommune vaksinering av sykehjemsbeboere i Svelgen.

Deretter skal sykehjemsbeboere i Kalvåg vaksineres, før hjemmetjenestene for tur.

Mer informasjon om videre vaksinering av andre målgrupper vil komme fortløpende, skriver kommunen.

- Du kan ikke ringe og bestille tid til vaksinering selv, du blir kontaktet med tilbud om dag og tid for vaksinering, opplyses det om på kommunens hjemmesider.