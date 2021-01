Etterlyser nasjonal ladestrategi

– Gapet mellom antall ladere og antall elbiler vokser, og dette er Rotevatn sin vakt

2020 var nok et rekordår for elbilsalget, men ladeutbyggingen henger etter. – Rekordsalget av elbiler gjør at det blir mer kø, mer venting og mer frustrasjon på ladeplasser, slik vi har sett i store deler av jule- og nyttårshelgen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.