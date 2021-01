Færre konkurser i 2020 enn i 2019

Til tross for dystre konkursspådommer for 2020, viser ferske tall fra Experian at det faktisk var en nedgang i antall aksjeselskap som gikk konkurs i fjor. Totalt gikk 3468 bedrifter konkurs, hvilket er en nedgang på 10,2 prosent sammenlignet med 2019.